Barontini e Vandi non centrano la finale, Tamberi cerca l'oro nell'alto

TORUN - Ai campionati Europei indoor in corso di svolgimento in Polonia i due marchigiani impegnati nella gara degli 800 metri, dopo aver superato il primo turno, sono stati eliminati in semifinale. In campo femminile la pesarese Elisabetta Vandi si è piazzata al quarto posto nella sua serie correndo in un buono 2.04.97, mentre in campo maschile l'anconetano Simone Barontini nella sua semifinale si è piazzato sesto ed ultimo in 1.49.51. entrambi gli atleti hanno risentito anche dello sforzo fatto il giorno prima per qualificarsi per le semifinali. in tutti e due i casi solo i primi due avevano accesso alla finale. Domenica mattina alle 11.25 ci sarà invece la finale del salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi grande protagonista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA