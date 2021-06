Barontini si migliora negli 800, vince il tricolore ed è in bilico per Tokyo

ROVERETO - Un grande Simone Barontini ha vinto l’ottavo titolo italiano della sua ancora breve carriera, tra indoor e all’aperto, ma soprattutto ha corso in 1’46’’13, aggiornando di mezzo secondo il suo record personale ed aggiudicandosi punti preziosi nel ranking mondiale, punti che potrebbero essergli valsi la qualificazione per le Olimpiadi, ma per saperlo bisognerà aspettare che in tutto il mondo si concludano le gare in corso nel weekend e comunque fino al 30 giugno. Il mezzofondista anconetano ha corso praticamente da solo, in testa dal primo all’ultimo metro e ha chiuso in ulteriore crescendo, il suo tempo è lusinghiero e lo fa passare dal ventiseiesimo al ventunesimo posto nelle liste tricolori di tutti i tempi, capeggiate ancora dal leggendario Marcello Fiasconaro (1’43’’7 manuale nel 1973, che fu record mondiale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA