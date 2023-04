L’Atletica Avis Macerata ha premiato le sue eccellenze nel corso della “45^ Festa dell’Atleta” in cui sono stati premiati gli atleti distintisi nel 2022. Dopo la relazione tecnica del presidente Fabio Romagnoli è intervenuto il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che ha sottolineato «la costante vicinanza e attenzione dell’Amministrazione al mondo dei giovani e dello sport, importante strumento della formazione dei ragazzi».

I titoli

La prima a salire sul palco è stata la cadetta Beatrice Stagnaro primatista sociale ragazze di Tetrathlon (2811 punti), a seguire Edoardo Alfonsi che ha vinto la finale nazionale dei Campionati studenteschi di Pescara. Un riconoscimento anche ai due cadetti convocati nella squadra Marche che hanno disputato i Campionati italiani di categoria a Caorle: Bianca Sulzer per nel salto con l’asta e Nicolò Rubini nei m. 3000. È stata poi la volta di due protagonisti della stagione della categoria allievi Samuele Libero Marino per la migliore prestazione sociale sui 5000 corsi in 16’36”05 e a Riccardo Ricci che ha uguagliato il record sociale del salto in alto con 1,96, detenuto da ben 44 anni da Leonardo Sparvoli. Premiato poi l’azzurra Elisabetta Vandi, una colonna della squadra assoluta femminile, per la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo under 23 a Pescara e subito dopo Eleonora Vandi, campionessa italiana universitaria.

Gli juniores

Per la categoria junior premiato Federico Vitali per il nuovo record sociale dei m. 800 dove ha ottenuto 1’51”80, un tempo che resisteva da 37 anni e strappato a Matteo Silenzi, presente in sala, che ha premiato il forte mezzofondista cingolano. Sul palco anche Margherita Forconi, l’altra junior per il nuovo record sociale indoor dei 3000 di 10’21”32 (record marchigiano indoor). A chiudere le premiazioni dei primatisti sociali assoluti Ilaria Sabbatini (10.000 in 35’09”13); Ndiaga Dieng per gli 800 metri e i primati del mondo migliorati nell’attività parolimpica. Un riconoscimento poi a Sara Annibali per i 10 anni di attività. Ricordati poi i due atleti che rimarranno nella storia della società: Stefano Gallucci prima maglia azzurra avisina della nazionale assoluta nel salto in alto e Vitangelo Corvatta tuttora primatista sociale della maratona con 2 ore 20’56” ottenuto a Torino nel 1995.