TAVULLIA L’Athletico Tavullia c’è. Eccome se c’è. I concittadini di Valentino Rossi, non a caso griffati VR46, hanno fatto una cosa grande grande, perché hanno centrato un traguardo mai assaporato prima, nei 51 anni di storia societaria. Per la prima volta sarà Promozione, dopo la vittoria dei playoff del girone A di Prima categoria da quarti classificati, eliminando nell’ordine la Nuova Real Metauro (all’extratime grazie a Sensoli) e l’Avis Montecalvo che nel girone d’andata pareva aver gettato le basi per la promozione diretta.

L’ultimo atto sabato scorso, con la vittoria ai rigori sul Montemarciano allo stadio Mancini di Fano. Parola al ds: «Un gran successo - sorride Mirko Nicolini, il direttore sportivo del Tavullia - Un motivo d’orgoglio per una piccola società come la nostra, che lavora con passione e dedizione. Se ce l’aspettavamo? Dopo la finale playoff di girone persa con la Pergolese lo scorso anno, volendo fare meglio, abbiamo costruito una squadra per stare tra le prime 3-4. I risultati però all’inizio non erano dalla nostra parte e così abbiamo cambiato allenatore, anche se Carta va solo ringraziato. Ci siamo affidati a Lele Arcangeli con cui abbiamo disputato un girone di ritorno strepitoso, con 10 vittorie, 4 pari e una sconfitta, tra l’altro ininfluente all’ultima giornata» .



La rosa



Complimenti ai portieri Marco Ribiscini e Nicolò Garoffalo, ma anche ai difensori Andrea Antinori, Fabio Ferrini, Giovanni Principi, Giacomo Salvatori, Gianmarco Vagnini, Alberto Sabattini e Ion Romascan. E poi ai centrocampisti Lorenzo Damiani, Lorenzo Focarini, Giacomo Marcolini, Gianmarco Morelli, Elia Giacomelli, Matteo Sensoli e Francesco Pandolfi. Ultimi, ma non ultimi, gli attaccanti Ahad Baig, Tommaso Cocchi, Francesco Matteucci e Matteo Damiani. Una rosa affidata alle mani di mister Daniele Arcangeli, che si è avvalso di Enrico Foschi e Mauro Caroti rispettivamente come uomo dei portieri e preparatore atletico. Una squadra che ha riempito d’orgoglio un paese intero, a cominciare dal presidente Umberto Scoglio, dal vice Pasquale Sambero, dal ds Mirko Nicolini, dal segretario Alberto Gabianelli, dai dirigenti Marco Martinelli, Marcello Baldelli, Davide Frattini, Alessandro Marcolini, Francesco Mariotti, Michele Mulazzani, Cristian Nicolini, Andrea Cecchini e Giorgio Bartoli. Completano la famiglia tavulliese la fotografa Elena Giordani e l’addetta stampa Daniela Cecchini.