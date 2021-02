Eleonora Vandi in azzurro agli Europei indoor con Tamberi e Barontini

ANCONA - Non solo gli anconetani Gianmarco Tamberi e Simone Barontini, ma anche la pesarese Eleonora Vandi, rappresentaeranno l'Italia ai prossimi Campionati Europei indoor di atletica leggera, in programma a Torun, in Polonia, dal 4 al 7 marzo.

La mezzofondista pesarese tesserata per l'Avis Macerata, ha infatti strappato la convocazione correndo sotto il tempo minimo indicato dalla Fidal negli 800 metri ai recenti campionati italiani. Eleonora nell'occasione ha portato il suo primato personale, che è anche record regionale assoluto, a 2'04''04, piazzandosi terza. Per la brava mezzofondista pesarese non si trata dell'esordio assoluto in azzurro, la Vandi ha infatti partecipato anche ai Campionati Mondiali del 2019, svoltisi a Doha

