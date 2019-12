Atalanta-Verona, dalle 15 Diretta. Le formazioni

Ultimo aggiornamento: 13:38

Atalanta e Verona si sfidano oggi pomeriggio per la 15^ giornata di Serie A. Gli orobici, reduci dalla netta vittoria nel derby lombardo col Brescia della scorsa giornata ed in piena lotta per la conquista di uno dei primi quattro posti in graduatoria, cercano i 3 punti al cospetto di un bellissimo Verona di inizio stagione, le cui ottime prestazioni non sono state di certo scalfite dalla sconfitta nel match domenicale del Bentegodi della 14^ giornata, 1-3 per mano della brillante Roma.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Muriel. All: Gasperini(3-4-2-1) : Silvestri, Rrahmani, Bocchetti, Dawidowicz; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni, Di Carmine. All: Juric