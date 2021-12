Atalanta-Roma 1-4: Mourinho cala il poker a Gasperini, che cade dopo sei giornate. Abraham e Zaniolo sugli scudi

«Sei anni contro sei mesi, dodici sessioni di mercato contro una». La sintesi di Mourinho sulla sua Roma e sull'Atalanta è tutta nella frase di ieri in conferenza stampa. Eppure «non firmerei per un pareggio», dice lo Special One. Contro la Dea lanciatissima di Gasperini ritrova Zaniolo che fa coppia davanti con Abraham, in difesa torna Mancini ed è recuperato Smalling. Nell'Atalanta la prima punta è Zapata. Fischio d'inizio alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.

APPROFONDIMENTI CHRISTMAS MATCH Atalanta, tifosi in rivolta: «Non indossate quella...

SECONDO TEMPO

93' - Cala il sipario a Bergamo, la Roma vince 4-1 contro l'Atalanta

91' - Ultimo doppio cambio per la Roma, fuori Abraham e Veretout, dentro Bove e Kumbulla

90' - Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro

88' - Secondo cambio per Mourinho: dentro Calafiori, fuori Mkhitaryan

82' - La Roma cala il poker grazie alla doppietta di Abraham. L'attaccante giallorosso riceve da Veretout e non sbaglia. Atalanta-Roma 1-4

78' - Pallone interessante per Miranchuk che, complice anche la prima disattenzione di Smalling in difesa, potrebbe accorciare le distanze. Il nerazzurro non riesce ad agganciare il pallone

76' - Proteste dell'Atalanta per un contatto in area di rigore della Roma

74' - Giallo anche per Mancini per una trattenuta su Freuler

72' - Smalling di testa, su sviluppo di calcio d'angolo, mette la firma sul match e segna il terzo gol della Roma. Questo è il secondo gol consecutivo per il difensore giallorosso

70' - Primo cambio per la Roma: dentro Shomurodov, fuori Zaniolo

68' - Zapata pareggia i conti su sviluppo da corner, ma un fuorigioco, rilevato dal Var, annulla il gol del colombiano

65' - Ancora un cambio per Gasp, fuori Pasalic dentro Miranchuk. Zaniolo ci prova ancora una volta dalla distanza, ma il giocatore si trovava in fuorigioco

61' - Malinovskyi tenta il tiro dalla lunga distanza, ma non trova lo specchio della porta

53' - Zaniolo ci prova dalla distanza con un bel mancino, Musso blocca senza problemi

50' - Giallo per Ibanez per un fallo su Hateboer. Punizione da mattonella interessante per l'Atalanta: Malinovskyi tira direttamente in porta, Rui Patricio devia in angolo

46' - Squadre di nuovo in campo a Bergamo: Malinovskyi prende il posto di Ilicic nell'Atalanta. Nessun cambio per la Roma

PRIMO TEMPO

48' - Irrati manda le squadre negli spogliatoi

46' - Muriel, con deviazione di Cristante, accorcia le distanze al Gewiss Stadium: tra Atalanta e Roma è 1-2

45' - Tre minuto di recupero concessi da Irrati

40' - Brutta botta anche per Veretout alla gamba, che però rimane in campo

37' - Problemi al ginocchio per Karsdorp ch esce dal campo zoppicante. L'olandese torna sul rettangolo verde

34' - Primo cambio per Gasperini: esce Djimsiti, entra Muriel

29' - Subito cambio di fronte, è Toloi a impegnare Rui Patricio che non si fa sorprendere dal difensore atalantino

27' - Zaniolo si sblocca finalmente in campionato: il giallorosso torna al gol in Serie A da luglio del 2020. Ottimo dai e vai con Veretout che gli restitusce palla e lui non sbaglia

NI CO LÒ!



ZANIOLO E 2-0 PER NOI#AtalantaRoma pic.twitter.com/RMRdrpRNZo — AS Roma (@OfficialASRoma) December 18, 2021

22' - Ancora l'Atalanta vicina al pareggio: a salvare la Roma stavolta ci pensa Ibanez sul tiro di Hateboer

20' - Brivido per la Roma: Djimsiti ci prova dalla distanza, la palla esce di poco alta sopra la porta di Rui Patricio. C'era anche la deviazione di Mancini

9' - La punizione di Veretout finisce alta sopra la traversa della porta di Musso. Giallo per Zaniolo per un fallo su Freuler

7' - Il primo ammonito del match è De Roon per un fallo su Zaniolo in ripartenza. Punizione dal limite per la Roma

1' - Roma già in vantaggio grazie al gol di Abraham su assist di Zaniolo. Proteste per l'Atalanta per un contatto in area con un difensore nerazzurro, l'arbitro fa proseguire e assegna il gol ai giallorossi

1' - Tutto pronto al Gewiss Stadium per la partita tra Atalanta e Roma, sfida ad alta classifica della diciottesima giornata di Serie A

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

© RIPRODUZIONE RISERVATA