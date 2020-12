Atalanta-Roma diretta live alle 18: Mirante in porta. Pedro titolare

La Roma affronta in trasferta l'Atalanta alle prese con il caso Gomez non convocato. In porta torna Mirante mentre in attacco spazio a Pedro che affianchera Mkhitaryan. Pellegrini in mediana insieme a Veretout.

ATALANTA : Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

All.: Gasperini.

ROMA: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca

