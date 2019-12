Ultimo aggiornamento: 14:23

Punizione pesantissima per il Milan, che crolla a Bergamo contro un'Atalanta straripante. Gli uomini di Gasperini schiantano i rossoneri col punteggio di 5-0. Doppietta di Ilicic, poi gol di Gomez, Pasalic e Muriel a fissare il punteggio finale. Sconfitta che rimarrà nella storia per il Milan, che non perdeva con 5 reti di scarto dalla sconfitta del maggio 1998 contro la Roma..