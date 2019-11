Atalanta-Manchester City 0-1: Sterling sblcoca subito il risultato

Ultimo aggiornamento: 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Torna a giocare davanti ai propri tifosi l'Atalanta di Giampiero Gasperini, dopo la sonora scoppola subita 3 settimane fa in casa del Manchester City, 5-1 il finale. Ma non tutto è perduto per i nerazzurri, che in questo girone di ritorno affronteranno 2 partite in casa, a partite dalla sfida proprio con gli inglesi di questa sera, e potranno così provare ad inseguire un sogno che al momento avrebbe del miracoloso; solo vittorie invece per i Citizens di Pep Guardiola nei primi 3 incontri.ATALANTA - MANCHESTER CITY 0-1(3-4-1-2) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Gomez, Ilicic(4-3-3) Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Gundogan, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Sterling, G Jesus.