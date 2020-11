Atalanta-Liverpool 0-1, la Diretta: Reds in vantaggio con Jota

Dopo il pari con l'Ajax e la vittoria in Danimarca, l'Atalanta cerca il colpo contro il Liverpool, che arriva a Bergamo con qualche assenza di troppo. Gasperini schiererà Pasalic e Freuler a centrocampo, in attacco il trio Muriel e Duvan Zapata. Klopp non rinuncia a Salah e Mané assisteranno Firmino.

Atalanta: (3-4-1-2) Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Joe Gomez, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Jones; Salah, Roberto Firmino, Manè

