Atalanta-Lazio, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

Si chiude col botto il programma della 27esima giornata di Serie A, che oltre alla sfida di Roma tra Roma e Sampdoria propone il big match di Bergamo tra Atalanta e Lazio. I nerazzurri guidati da Gasperini hanno polverizzato il Sassuolo nel recupero giocato domenica e vinto per 4-1, salendo così a 51 punti in graduatoria; c'è grande curiosità, inoltre, per vedere il ritorno in campo della Lazio di Simone Inzaghi, da molti data come favorita nello sprint finale per la conquista dello scudetto.

SEGUI LA DIRETTA

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA: (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini

LAZIO: (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi

L'Atalanta ha ripreso il proprio percorso nella stessa maniera in cui lo aveva interrotto, segnando cioè una valanga di reti: sono 74 fin qui, equamente divise tra casa e trasferta; i bergamaschi, inoltre, hanno una striscia aperta in campionato di 4 vittorie di fila.

Guarda la classifica

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA