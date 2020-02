Atalanta-Genoa 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta e Genoa scendono in campo quest'oggi alle ore 15 per la 22esima giornata di Serie B. I bergamaschi, dopo lo scorso turno di campionato al quinto posto in classifica a -1 dall'ipotetica qualificazione in Champions League, vengono dall'ennesimo roboante risultato, lo 0-7 rifilato al Torino in occasione della 21esima giornata; ben più nei canoni della normalità invece lo 0-0 con il quale i liguri hanno mosso la classifica al termine del match del Franchi contro la Fiorentina.(3-4-1-2) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata(3-5-2) Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti, SanabriaUn dato scioccante sul numero dei gol segnati finora in campionato dai bergamaschi: l'Atalanta ha realizzato un numero di gol che è più del doppio rispetto al numero di reti messo a segno da ben altre dieci compagini di Serie A. Genoa ancora a secco di vittorie lontano da Marassi, dove ha raccolto 5 pareggi e 6 sconfitte.