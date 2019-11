Il pareggio tra City e Shakhtar spettina i piani della Dea, comunque obbligata a vincere nell'ultima gara del girone per sperare in una continuazione, verso qualsiasi destinazione, della propria esperienza europea. Successo meritato per la squadra bergamasca che crea continuamente azioni da gol ma ne spreca però troppe fino al vantaggio firmato Muriel su rigore. Nel secondo tempo il raddoppio di un irresistibile Gomez che indirizza il match verso il successo. La Dinamo cala dopo un primo tempo comunque valido disputato a San Siro.

Ultimo aggiornamento: 23:22

