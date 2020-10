Atalanta-Cagliari, dalle 12.30 La Diretta le formazioni: debutta Godin

Ultimo aggiornamento: 11:45

Dopo avere rifilato quattro gol al Torino e quattro alla Lazio, l'Atalanta affronta in caso il Cagliari nell'anticipo delle 12.30. Annullata ieri la conferenza stampa di Gasperini dopo la scoperta di un positivo nella squadra, oltre a Gollini, in infermeria c'è anche Caldara, out per un problema al ginocchio. Assente anche Toloi. Nei sardi Di Francesco è intenzionato a far esordre Godin cambiando il istema di gioco e optando per un 4-3-2-1.(3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini(4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco