Ascoli-Frosinone, Zanetti e Nesta si giocano la panchina

ASCOLI - Partita delicatissima questa sera allo stadio del Duca per Ascoli e Frosinone dove sia l'allenatore bianconero Zanetti che quello laziale Nesta rischiano l'esonero in caso di sconfitta. Nell'Ascoli il reparto offensivo è stato smantellato e restano solo Scamacca e Morosini. Assenze pesanti anche nel Frosinone degli attaccanti Ciano e Dionisi. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Andreoni, Brosco, Gravillon, Valentini, Cavion, Troiano, Brelek, Padoin, Morosini, Scamacca

Frosinone - Bardi, brighenti, Ariaudo, Krajinic, Capuano, Paganini, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto, Citro.





