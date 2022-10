Ascoli, una vittoria che vale oro: piegato il Cagliari al Del Duca

ASCOLI- Nel posticipo della decima giornata di Serie B, dinanzi al pubblico amico del Del Duca, l'Ascoli ha superato il Cagliari per 2-1 dando continuità al blitz esterno di una settimana fa in casa del Bari.

Le firme di Dionisi e Mendes

Con la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia ai danni della Sampdoria (vittoriosa anch'essa ai danni della Cremonese, nella sfida odierna la truppa di Christian Bucchi ha piegato i sardi guidati da Fabio Liverani grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Dionisi alla mezzora e al raddoppio di Mendes nella ripresa. Inutile, se non per una timida reazione nel finale, il gol ospite di Pavoletti. Il successo riporta i bianconeri alle porte dei playoff. Espulso, a tempo scaduto, Falasco.

Il tabellino

ASCOLI - CAGLIARI 2-1

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic (65′ Bellusci), Botteghin, Quaranta; Adjapong (45′ Falzerano), Collocolo, Eramo (70′ Giovane), Caligara, Falasco; Dionisi (55′ Pedro Mendes), Lungoyi (65′ Bidaoui). All. Bucchi

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo (65′ Lapadula), Altare, Capradossi, Carboni (75′ Barreca); Nandez, Makoumbou, Deiola (75′ Rog); Falco (65′ Millico), Pavoletti, Luvumbo. All. Liverani

Reti: 33′ Dionisi, 80′ Pedro Mendes, 85′ Pavoletti

Note: ammoniti Adjapong, Eramo, Simic, espulso Falasco