Ascoli-Feralpisalò 3-0, doppietta di Mendes e gol di Rodriguez, prima vittoria in campionato

ASCOLI Lo stadio Del Duca si presenta con il nuovo look nell’impianto di illuminazione e nel manto erboso per Ascoli-Feralpisalò. Questa sera andrà in scena la partita del ricordo di Carletto Mazzone. Il tecnico che ha scritto la storia bianconera al fianco del presidente Costantino Rozzi sarà ricordato da tutto il pubblico presente e dal club. Ma non solo ricordi ed emozioni, la gara riveste curiosità e grande attesa. Si tratta della prima del nuovo campionato al Del Duca per l’Ascoli dopo le due sfide iniziali giocate a Cosenza e a Modena. Partita in cassaforte nel primo tempo nel giro di 120 secondi con l'uno-due firmato Mendes (di testa su punizione di Manzari) e Rodriguez (su sgommata in area di Giovane). Nella ripresa il 3-0 ancora con Mendes dal dischetto (propiziato da una sassata di Calligara respinta con la mano da Balestrero)

Ascoli - Feralpisalò 3-0

ASCOLI (4-3-2-1) Viviano 6,5, Adjapong 6,5 (dal 6’ st Caligara 6,5), Botteghin 7, Bellusci 6,5, Giovane 7, Falzerano 6,5 (dal 40’ st Cosimi sv), Gnahorè 7, Masini 7 (dal 40’ st Kraja sv), Rodriguez 7 (dal 40’ st D’Uffizi sv), Manzari 6,5 (dal 26’ st Millico 6), Mendes 8. All. Viali 7



FERALPI SALÒ (4-3-3) Pizzignacco 6, Ferrarini 5, Ceppitelli 5, Pilati 5,5, Tonetto 5, Hergheligiu 5 (dal 1’ st La Mantia 5), Carraro 5 (dal 1’ st Fiordilino 6), Balestrero 6, Felici 5 (dal 38’ st Parigini sv), Butic 5 (dal 13’ st Sau 6,5), Di Molfetta 5 (dal 29’ st Compagnon sv). All. Vecchi 5



ARBITRO Collu di Cagliari 7

RETI 29’ pt Mendes, 31’ pt Rodriguez, 33’ st Mendes

NOTE Ammoniti: Balestrero, Ceppitelli, Pilati. Spettatori 6.448 per un incasso di 60.244 euro



La sfida

Primo confronto in assoluto tra le due squadre. Il club più antico della Serie B, l’Ascoli, con i suoi 125 anni, sfida il più giovane la Feralpi con solo 14 anni di vita. Si tratta di un confronto anomalo che desta curiosità anche perché diverse sono le sfaccettature, non ultima una classifica che vede le due contendenti ancora a quota zero in classifica e che devono iniziare a far punti.

Il ritorno

Sarà la prima volta del direttore sportivo dei Gardesiani da avversario contro la squadra del suo cuore, ovvero l’Ascoli.

Stiamo parlando del 27enne ascolano doc Andrea Ferretti che da oltre sette anni lavora nella Feralpisalò, prima come team manager e da un anno nelle vesti di direttore sportivo. E subito ha conquistato la promozione in Serie B. Ferretti torna nello stadio che lo ha visto crescere. I Gardesiani allenati da Stefano Vecchi sono reduci della sconfitta subita contro il Sudtirol, mentre l’Ascoli ha perso a Modena. Si gioca in pieno calciomercato e la formazione bianconera, dopo i primi arrivi, è ancora in una fase di allestimento, ci sono gli ultimi nomi per Viali su tutti quello dell’attaccante macedone Ilija Nestorovsky (svincolato). Il fatto che la squadra sia un cantiere aperto non deve però essere un alibi. Si gioca davanti al pubblico bianconero una gara da disputare con determinazione perché l’avversario sarà anche una new entry in cadetteria ma propone un gioco pulito lineare. Anche gli avversari sono in fase di allestimento, ultimi acquisti l’ex Ascoli Vittorio Parigini e il centrocampista Luca Fiordilino che fanno parte dei convocati, non ci sono invece gli altri due ex Alessio Da Cruz e Franzolini infortunati. William Viali dal canto suo è alla ricerca dei primi punti da quando è sulla panchina del Picchio, l’occasione è ghiotta anche per il fatto che si gioca in casa. Il tecnico proporrà Giuseppe Bellusci, che ha scontato i due turni di squalifica che si portava dietro dalla scorsa stagione, al fianco del brasiliano Eric Botteghin. Viali recupera un difensore, Bellusci e ne perde un altro, questa volta è toccato a Danilo Quaranta finire nella lista dei cattivi e subire un turno di stop dopo l’espulsione rimediata a Modena. Non sono invece stati convocati Eramo, Dionisi e Falasco.