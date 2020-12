Sfida salvezza per l'Ascoli a Vicenza senza Kragl e Brosco, ma torna Cangiano

ASCOLI - Un altro match salvezza per l'Ascoli questo pomeriggio allo stadio Menti di Vicenza dopo la brutta sconfitta casalinga con il Cosenza. Mister Delio Rossi dovrà però fare a meno di Kragl, ancora infortunato, di capitan Brosco e Lico squalificati ma in compenso recupera Cangiano mentre Vellios è stato riconvocato. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Marchetti di Ostia Lido.

VICENZA - Grandi, Bruscagin, Padella, Pasini, Barlocco, Zonta, Rigoni, Da Riva, Dalmonte, Meggiorini, Marotta.

ASCOLI - Leali, Corbo, Avlonitis, Spldendhofer, Sini, Cavion, Buchel, Saric, Chiricò, Bajic, Cangiano.

