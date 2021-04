Ascoli-Vicenza, per i bianconeri la vittoria è obbligatoria per evitare la C: in campo torna Dionisi

ASCOLI - Dopo la batosta di Cosenza l'Ascoli ha un disperato bisogno di fare punti per non retrocedere. A cominciare dalla sfida di questo pomeriggio allo stadio Del Duca contro il Vicenza degli ex Padella e Valentini. Mister Sottili recupera Dionisi ched ha scontato il turno di squalifica. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

ASCOLI - Leali, Pucino, Avlonitis, Quaranta, D'Orazio, Caligara, Buchel, Saric, Sabiri, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

VICENZA - Grandi, Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto, Cappelletti, Agazzi, Rigoni, Natalini, Giacomelli, Lanzafame. All. Di Carlo

