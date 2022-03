L'Ascoli affronta il Vicenza degli ex a caccia del tris di vittorie per proseguire la marcia playoff

ASCOLI - Reduce da due vittorie consecutive e in piena corsa playoff questo pomeriggio allo stadio Menti l'Ascoli affronta il Vicenza che naviga in brutte acque, infarcito di ex (Padella, Cavion e Da Cruz). Mister Sottil dovrà fare a meno di Tsadjout squalificato ma ha tutti gli altri a disposizione. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collocolo, Buchel, Saric, Maistro, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

Vicenza - Grandi, Maggio, Padella, De Maio, Bruscagin, Zonta, Cavion, Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli, Diaw. All. Brocchi.

Arbitra Santoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA