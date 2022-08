ASCOLI - Ascoli Calcio e Giostra della Quintana a braccetto e in campo quasi in contemporanea, il Venezia con 13 tesserati alle prese con il Covid. La sfida di Coppa Italia Venezia -Ascoli inizierà alle 17,45, quella tra i quartieri della città inizierà invece alle ore 17 allo stadio Squarcia.



Questo pomeriggio i ragazzi di Cristian Bucchi affronteranno un Venezia alle prese nuovamente con il Covid. Il club lagunare attraverso un comunicato ha fatto sapere che nel gruppo ci sono 13 tesserati in isolamento, se oggi dovessero emergere altre positività la partita potrebbe anche essere rinviata. Bucchi ha convocato 23 bianconeri, sono rimasti a casa gli indisponibili Collocolo, Salvi e Iliev.

Tempi supplementari e rigori



Venezia-Ascoli è valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia dove il risultato conta per il passaggio al turno successivo, si tratta infatti di una gara unica. In caso di parità verranno disputati i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità sono previsti i calci di rigore. Sono ammesse cinque sostituzioni a partita e tre interruzioni del gioco nell’arco dei minuti regolamentari. In caso di tempi supplementari, le squadre possono usufruire di una ulteriore sostituzione. In panchina il nuovo regolamento dice che possono andare 15 giocatori.



La formazione



Tornando all’Ascoli e per quanto riguarda la formazione che Bucchi è intenzionato a mandare in campo dovrebbe essere la seguente: in porta giocherà normalmente Leali, in difesda a destra Donati vista l’assenza di Salvi, in mezzo i titolari Botteghin e Bellusci, visto che il difensore italiano ha recuperato dal fastidio muscolare accusato nel corso dell’amichevole contro la Recanatese e tutto lascia supporre che sarà in campo. Se invece Bucchi non vorrà rischiarlo e preservarlo per la prima di campionato allora al suo posto giocherà Simic. Sulla corsia sinistra giocherà uno tra Falasco e Giordano. In mezzo in cabina di regia ci sarà Buchel con al suo fianco Caligara e Saric. Davanti a destra agirà Lungoyi, a sinistra Bidaoui e al centro dell’area avversaria si muoverà il capitano Federico Dionisi, a cui spetterà il compito di toccare la rete avversaria. Il numero 9 poi non ci sarà domenica prossima nella prima di campionato con la Ternana in quanto squalificato per un turno per l’espulsione rimediata nella sfortunata partita di playoff con il Benevento.



Poi ci sarebbe Giampaolo



I bianconeri se riusciranno a battere i lagunari e a superare il turno, affronteranno successivamente la Sampdoria di Marco Giampaolo che venerdì ha battuto la Reggina autore del gol l’ex bianconero Sabiri che su calcio di rigore ha eliminato la squadra di Pippo Inzaghi dalla Coppa Italia. La partita di questo pomeriggio con i lagunari sarà trasmessa sul digitale terrestre da canale 20, rete Mediaset a partire dalle 17,45.