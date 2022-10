L'Ascoli affronta il Venezia al Penzo, in attacco torna Gondo ma mancherà Bidaoui

ASCOLI - Reduce da due vittorie consecutive l'Ascoli affronta alle 14 allo stadio Penzo il Venezia che ha già battuto in Coppa Italia l'estate scorsa. Purtroppo mister Bucchi deve rinunciare, oltre a Buchel, anche a Bidaoui per problemi muscolari mentre capitan Dionisi, uscito anzitempo durante la gara con il Cagliari, non è al top della condizione fisica. In compenso rientra Gondo dalla squalifica. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Venezia Joronen, Wisnieewski, Cippitelli, Ceccaroni, Candela, Fiordilino, Andersen, Haps, Cuisance, Pohjanpalo, Cheryshev. All. Javorcic

Ascoli - Guarna, Simic, Botteghin, Quaranta, Falzerano, Collocolo, Eramo, Caligara, Adjapong, Gondo, Lungoyi. All. Bucchi

Arbitra Piccinini di Forlì