ASCOLI L'Ascoli parteciperà al prossimo campionato di Serie C e qui non ci sono dubbi, ma non si conosce ancora chi sarà il proprietario, se il club resterà in mano a Massimo Pulcinelli visto che è lui il maggior azionista dell'Ascoli calcio, Sull' ipotesi di un' ormai ventilata cessione del club sembra ci siano delle novità.



Il fondo americano

Il fondo americano di cui si è parlato insistentemente nei giorni scorsi e che sembrava intenzionato a intavolare una trattativa ancora non è uscito allo scoperto, potrebbe però farlo a breve facendo la sua offerta all'attuale proprietà forse già nelle prossime ore. Parliamo di un fondo americano che si è affidato ad un manager italiano che gestisce anche una grande impresa nel nostro paese e che si occupa anche del mondo del calcio. Non ci sono stati ancora contatti concreti con l'attuale proprietà che potrebbero far pensare ad una imminente cessione, contatti che invece potrebbero esserci in questa settimana, come detto, potrebbe arrivare l'offerta. Servirà comunque del tempo necessario per fare delle valutazioni tra offerta e richiesta.

La cessione

L'attuale proprietario dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha sempre dichiarato di essere disposto a cedere il club che è sceso miseramente in Serie C. La retrocessione ha complicato l'eventuale cessione, perché appare ovvio che un conto acquisire un club nella categoria superiore dove ci sono maggiori introiti, un conto in Serie C dove introiti non ce ne sono se non quelli che percepiscono dalla Lega le squadre retrocesse. Stiamo parlando del cosiddetto paracadute ben differente da quello della Serie B. Nelle casse delle quattro retrocesse dovrebbe finire poco più di un milione di euro. Ma è ovvio che le spese sono maggiori anche perché dovranno essere versati gli ultimi due mesi di stipendi e le società lo devono fare entro luglio, sono stipendi che spettano ai calciatori che hanno disputato il campionato di Serie B quindi ben più alti rispetto alle altre che erano già il Serie C, l' Ascoli in tal senso dovrà versare circa un milione di euro. Con la discesa di categoria dovranno essere rivisti i contratti di quei giocatori che sono di proprietà, anche se tra questi soltanto qualcuno potrebbe restare il resto è in vendita. Tornando alla società probabilmente per avere maggiore certezze e per capire cosa succederà dovremo aspettare ancora un altro paio di settimane. Intanto potrebbe tornare nuovamente in campo il sindaco Marco Fioravanti per dare una mano a capire la situazione, Fioravanti fino a ieri è stato impegnato nelle elezioni che lo hanno confermato primo cittadino della città di Ascoli. Vedremo quindi le novità che emergeranno nelle prossime ore.

Ds e mister

Se non ce ne saranno, vuol dire che il club resterà almeno per il momento in mano a Pulcinelli, sarà lui quindi ad affidarsi alle persone che possano garantirgli sia il calciomercato che la scelta dell'allenatore. Il riferimento è soprattutto al direttore sportivo di cui ogni squadra di calcio necessita, un ds che abbia contatti nella categoria ma che possa rapportarsi anche con i calciatori attualmente in rosa per le eventuali cessioni oppure le eventualità di rivedere i contratti. Per ora non ci sono nomi e non ci sono stati contatti concreti, perché come detto prima di tutto anche lo stesso Pulcinelli dovrà capire se sarà ancora lui al timone del club oppure qualcun altro. Si resta quindi in una situazione di stand by.