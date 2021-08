L'Ascoli va completato: Maric e Terzic primi candidati, le alternative sono Riviere e Novakovic

ASCOLI - Le indicazioni emerse dalla partita di Coppa Italia persa 3-1 contro l’Udinese parlano di un buon Ascoli, nonostante il risultato, ma che ancora manca di elementi importanti per la prima di campionato. Domenica prossima al Del Duca, nell'esordio in campionato contro il Cosenza, in campo dovrà per forza esserci il cosiddetto uomo d’area, posto rimasto vuoto dopo la partenza di Riad Bajic, accasatosi al Brescia. Nella gara di venerdì sera alla Dacia Arena di Udine questa lacuna è apparsa parecchio evidente. La trattativa avviata per portare ad Ascoli il croato Mirko Maric, 26 anni, dovrebbe avere la sua conclusione nelle prossime ore. Maric è seguito anche dal Crotone e, qualora dovesse andare in Calabria, all’Ascoli arriverebbe Emmanuel Riviere, centravanti di 31 anni dei calabresi.

L’altro nome che piace è quello di Andrija Novakovic, 24 anni, nato negli Stati Uniti ma di origini serbe, di proprietà del Frosinone. Maric, che è in uscita dal Monza, sembra quello più vicino. La cosa certa è che la squadra necessita anche di un terzino sinistro e in questo caso è imminente l’arrivo di Aleksa Terzic, 21 anni, della Fiorentina. Contro l’Udinese è andata in difficoltà anche la corsia destra, dove Salvi non è ancora in forma: meglio con l’ingresso in campo di Baschirotto. A centrocampo manca Fabrizio Caligara, che ha firmato un contratto di quattro anni in prestito oneroso, ma ha qualche acciacco fisico e forse domenica non potrà essere utilizzato. Sulla linea centrale, almeno a livello numerico, la squadra è a posto.

