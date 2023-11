Mister Viali verso l'esonero: per la panchina dell'Ascoli in pole position c'è Fabrizio Castori

1 Minuto di Lettura

Lunedì 13 Novembre 2023, 15:45 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

ASCOLi - Sembra segnato il destino dell'allenatore Viali dell'Ascoli calcio. E' in corso a Roma un incontro fra i dirigenti dell'Ascoli e il patron massimo Pulcinelli ma il destino del tecnico bianconero, alla luce della posizione di classifica con i bianconeri in zona playout sembra segnato. In pole position per la sua eventuale sostituzione è l'ex Fabrizio Castori.