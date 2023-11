Viali, ormai è finita: per la panchina dell'Ascoli si attende l'annuncio in serata di Fabrizio Castori

ASCOLI- William Viali non sarà più l'allenatore dell'Ascoli Calcio. Dopo l'incontro di oggi, 13 novembre, a Roma fra i dirigenti dell'Ascoli e il patron Massimo Pulcinelli il destino del tecnico bianconero, alla luce della posizione di classifica con i bianconeri in zona playout, è stato deciso. Fatale la sconfitta di sabato contro il Como (che oggi, a sua volta, ha annunciato il cambio al timone con lo spagnolo ex Barcellona Cesc Fabregas a prendere il posto di Moreno Longo.

Picchio, arriva Castori

La squadra sarà affidata a Fabrizio Castori con cui c'è intesa totale su tutto (contratto fino a giugno e opzione di rinnovo in caso di salvezza) e stasera, al netto di cataclismi, sarà annunciato dopo la firma. Il navigato tecnico di San Severino Marche, già al Picchio nel 2010-2011, torna così in panchina dopo l'esperienza al Perugia.