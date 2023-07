ASCOLI Erdis Kaja, Samuel Giovane e Giacomo Manzari sono pronti ad indossare il bianconero. Per il centrocampista Giovane si tratta di un ritorno, dopo solo qualche mese, nella passata stagione è stato la riserva di Marcel Buchel e sarà così anche nel prossimo campionato.

Per gli altri si tratta di una novità assoluta. Kaja che è di proprietà dell’ Atalanta come Giovane è un centrocampista offensivo bravo tecnicamente e rapido nella manovra. Manzari, voluto espressamente da Viali perché per caratteristiche è il giocatore che si adatta alla perfezione alla sua tipologia di gioco, invece è del Sassuolo e può giocare in ogni parte del reparto offensivo. Per portare in bianconero Manzari l’Ascoli ha battuto la concorrenza del Catanzaro. Ma nulla ha potuto per quanto riguarda il centrocampista Federico Zuccon. Il direttore sportivo Marco Valentini aveva chiesto al club della Dea anche il prestito del cartellino del ragazzo che, nella passata stagione si è messo in luce con il Lecco in Serie C. Ma sembra che andrà al Cosenza. I tre nuovi giocatori si uniranno al gruppo e inizieranno subito gli allenamenti.



Cosa manca



Con il loro arrivo, all’appello manca solo un terzino destro che sia la riserva di Cloud Adjapong e un secondo portiere che funga da vice di Davide Barosi. Come noto acquistato a titolo definitivo dalla Juve Stabia. A proposito del nuovo portiere si è subito ambientato nel nuovo gruppo e appare entusiasta del passaggio all’ Ascoli, in fondo non potrebbe essere altrimenti visto che ha fatto il salto di categoria.



Si lavora a Cascia

In tutto questo la squadra ha svolto ieri pomeriggio il terzo allenamento nel ritiro di Cascia. Doppie sedute di lavoro mattino e pomeriggio. Il tecnico William Viali sta vedendo all’ opera i nuovi, ma soprattutto i due ragazzi della Primavera Lorenzo Cosimi e Francesco Cozzoli, con loro il portiere Giulio Mencucci che sono stati aggregati dopodiché valuterà se tenerli nel giro della prima squadra. Si allena a Cascia anche il giovane attaccante Alessio Re ma sembra destinato a scendere di categoria per andare a farsi le ossa come Filippo Palazzino che è stato ceduto in prestito al Monterosi.

Nuovi e vecchi verranno comunque osservati meglio nel corso dell’ amichevole che la squadra disputerà contro la squadra nata dalla fusione tra Amatrice e Rieti. La partita si disputerà sabato prossimo alle ore 17,30 allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, in quell’ occasione il tecnico vedrà all’ opera la sua nuova squadra ovviamente tenendo conto del fatto che la preparazione è iniziata solo da qualche giorno. Quella di sabato sarà solo la prima di una serie di amichevoli organizzate per ridare il gruppo prima della coppa Italia e dell’ inizio del campionato.



Le cessioni



Tornando al mercato nulla si muove per quanto riguarda le uscite che potrebbero svilupparsi negli ultimi giorni del marcato soprattutto la cessione di Michele Collocolo conteso tra Palermo e Cagliari con il terzo incomodo la Cremonese ma l’ Ascoli, anche punta a cedere il ragazzi ad un club di massima serie, vuole comunque monetizzare e cederà il giocatore solo alle condizioni stabilite. Con l’ arrivo dei tre nuovi giocatori e del secondo portiere il mercato in entrata è praticamente chiuso. Dopodiché Valentini si potrà dedicare alle uscite.