Tante assenze per l'Ascoli a Cosenza ma i bianconeri vogliono continuare a scalare la classifica

ASCOLI - Non bastava l’infortunio di Dionisi che è arrivato anche il ko di Maistro, proprio nel suo momento migliore. La mezzala dell’Ascoli è rimasta a casa per problemi fisici, differenti però da quelli del capitano che gli hanno impedito di seguire i compagni nella trasferta di oggi a Cosenza. Una tegola dietro l’altra sull’Ascoli che deve stringere i denti e cercare di battere comunque i calabresi. Oltre a Dionisi e Maistro, mancheranno anche Botteghin e Felicioli (per lui campionato finito per un problema al ginocchio), mentre per Fabbrini e Sabiri l’esperienza bianconera sta volgendo al termine. Tra tante assenze ci sono almeno i recuperi di Eramo e Salvi.



Il Cosenza recupera invece tutti gli indisponibili, a differenza dell’Ascoli che si ritrova a dover sopperire a delle assenze importanti. Dionisi accusa uno stiramento al polpaccio della gamba sinistra che lo costringerà a stare ai box per almeno due settimane: sabato prossimo il campionato di Serie B osserverà un turno di stop e riprenderà il 5 febbraio con Ascoli-Perugia. Intanto le attenzioni questo pomeriggio sono tutte per la sfida del Marulla: Sottil ha dichiarato che vuole vedere un Ascoli tosto, che affronti l’avversario con quella forza del carattere che ha permesso di espugnare il Liberati di Terni.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Gianni Di Marzio morto, addio all'allenatore che scoprì...

COSENZA - ASCOLI

SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA