L'Ascoli si fa travolgere in casa dal Perugia: è subito addio alla Coppa Italia

ASCOLI - Non male, malissimo. Perchè anche se è vero che l'Ascoli è sceso in campo con tanti giovani è altrettanto vero che perdere in casa contro una squadra di serie C non è mai piacevole anche se questa si chiama Perugia. Hanno fatto tutto quello che volevano gli umbri padroni della partita dall'inizio alla fine: la prima frazione si chiude 3-0 per gli ospiti, in avvio di ripresa il poker e solo al 90' il gol della staffa firmato da Ghazoini della squadra bianconera che così saluta subito la Coppa Italia.





ASCOLI: (4-3-3) Sarr 5, Ghazoini 5,5, Corbo 5, Sini 5, Sarzi Puttini 4,5 (dal 1’ st Semeraro 5), Cavion 5 (dal 1’ st Saric 5), Donis 5 (dal 18’ st Costa Pinto 5), Eramo 5, Malle 4,5 (dal 1’ st Chiricò 5), Vellios 5, Matos 4,5 (dal 1’ st Cangiano 5). A disp.: Leali, Pucino, Petrucci, Padoin, Avlonitis, Lico, Bajic. All.: Bertotto 5



PERUGIA (4-3-3) Fulignati 6, Rosi 7,5 (dal 1’ st Cancellotti 6), Angella 6,5, Negro 6,5, Righetti 6,5, Burrai 6,5, Dragomir 7 (dal 10’ st Moscati 6), Kouan 6,5 (dal 1’ st Sounas), Lunghi 7, Murano 7 (dal 16’ Bianchimano 6), Melchiorri 6 (dal 10’ st Elia 6). A disp: Baiocco, Sgarbi, Crialese, Falzerano, Tozzuolo. All.: Caserta 7



ARBITRO: Luca Massimi di Termoli 6

MARCATORI: 12’ Rosi, 25’ Murano, 42’ Dragomir, 1’ st Lunghi, 45’ st Ghazoini

NOTE: Ammoniti: Ghazoini, Sarzi Puttini, Cancellotti, Murano, Lunghi, Cangiano Ultimo aggiornamento: 20:06

