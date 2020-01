L'Ascoli ha scelto Stellone, la squadra è già in ritiro a Roma

ASCOLI - E' il romano Roberto Stellone, 42 anni, il nuovo allenatore dell'Ascoli, anche se la società ancora non ha ufficializzato l'accordo. Il nuovo tecnico dovrebbe raggiungere la squadra glià questa sera nel ritiro di Roma, ma sarà operativo da domani. La squadra infatti è partita oggi per la capitale, per prepararsi lontano dalle polemiche e da possibili contestazioni, alla partita di sabato a Livorno.



Roberto Stellone è nato come tecnico nel Frosinone e si è affermatio pilotando i gialloblù laziali dalla serie C alla serie A in due anni, poi è sceso in B sempre con il Frosinone e nelle ultime due stagioni ha diretto il Bari e il Palermo, sempre in serie B. Da giocatore era attaccante e in serie A ha giocato con Napoli, Reggina e Torino, segnando complessivamente 11 reti. La sua annata migliore è stata nel 2005, in serie b con il Genoa, quando segno 18 gol





© RIPRODUZIONE RISERVATA