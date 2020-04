Ascoli, contratto troppo oneroso per pandemia, Pulcinelli licenzia Stellone

ASCOLI - Stellone non è più ufficialmente l'allenatore dell'Ascoli calcio. Dopo lunghe settimane di trattative fra il patron della società Pulcinelli e il tecnico subentrato a Zanetti per giungere a una risoluzione consensuale del contratto c'è stata una accelerazione da parte della proprietà. Prendendo atto che il Coronavirus ha messo in ginocchio le società calcistiche dal punto di vista economico Pulcinelli ha deciso di chiudere il rapporto con la motivazione dell'eccessiva onerosità del contratto che sarebbe scaduto a giugno del prossimo anno. Per cui ufficialmente il tecnico della Primavera, Abascal è il nuovo allenatore dell'Ascoli.

