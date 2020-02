Ascoli-Juve Stabia, cresce l'attesa per l'esordio di mister Stellone

ASCOLI - C'è grossa attesa questa sera allo stadio Del Duca per l'esordio sulla panchina dell'Ascoli di Roberto Stellone che affronterà la Juve Stabia e con quale modulo schiererà i bianconeri. Il nuovo tecnico ha reintegrato nella rosa Ninkovic che sarà in panchina ma deve tenere conto delle assenze in difesa con brosco, Ranieri e Valentini infortunati. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.



Ascoli - Leali, Andreoni, Ferigra, Gravillon, Sernicola, Padoin, Petrucci, Cavion, Morosini, Trotta, Scamacca

Juve Stabia - Provedel, Vitiello, Fazio, Tonucci, Germoni, Caklò, Addae, Di Gennaro, Bifulco, Forte, Canotto.





