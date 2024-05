ASCOLI I primo obiettivo urgente dell’Ascoli è l’iscrizione al campionato, poi l’eventuale cessione del club. Per quanto riguarda la trattativa con Metalcoat, più i giorni passano e più non se ne sa più nulla. Già all’indomani della retrocessione in serie C il gruppo guidato da Matteo Trombetta Cappellani era apparso titubante e aveva inviato una mail dove dichiarava la sua rinuncia a intavolare l’apertura della trattativa. In precedenza la moglie, Cinzia Zambetti, era stata vista più volte al Del Duca anche in occasione di Ascoli-Pisa, e aveva anche visitato il Picchio Village, il centro sportivo bianconero durante un allenamento della squadra.



I ripensamenti



Da quella mail, inviata successivamente alla gara con i toscani, non ci sono stati ripensamenti, se non un incontro, la scorsa settimana, questa volta tra Matteo Trombetta Cappellani, che ha rilevato la fabbrica ascolana ex Plalam, e il sindaco Marco Fioravanti. La scesa in campo del numero uno della Metalcoat aveva fatto ipotizzare che poteva esserci uno spiraglio per iniziare la trattativa nonostante la retrocessione in Serie C, ma ora si resta solo n el campo dei desideri. Se non ci saranno colpi di scena, dunque, il club rimarrà in mano a Massimo Pulcinelli, anche se il patron ha dichiarato pubblicamente che è in vendita. Chissà che possa spuntare qualcuno interessato veramente ad acquisire il club nonostante la serie C. Pulcinelli e Matteo Trombetta Cappellani, nonostante gli auspici, purtroppo, non si sono mai incontrati, magari lo avrebbero fatto in seguito se la manifestazione di interesse si fosse concretizzata.



Le azioni



Quello che adesso conta più di tutto però è l' iscrizione al campionato che va definita con il pagamento degli stipendi di marzo e aprile ai tesserati. Questo è il primo step che va superato entro il 4 giugno, dopodiché verrà presentato tutto il resto della documentazione entro la metà di giugno. E poi si penserà alla prossima stagione e se non spunteranno acquirenti dovrà programmare la prossima stagione l'attuale proprietà dove non ci sarà Matt Rizzetta che con la sua North Sixth Group uscirà di scena. L'italo americano, infatti, dovrà cedere il suo 19% di quote in quanto proprietario del Campobasso, appena promosso in C, e non può avere azioni in altri club della stessa categoria Mentre Rizzetta si sta adoperando per cedere le sue quote, Pulcinelli nei giorni scorsi ha dichiarato, su queste colonne, che spera nell'aiuto della piazza ascolana. Il riferimento probabilmente, come abbiamo già riportato, era per quegli sponsor che gli hanno sempre dato una mano. Una ciambella di salvataggio da lanciare anche in questa stagione. Il campionato di C, non usufruisce di grosse entrate e comporta spese a partire dall' iscrizione al campionato. A questo punto, una volta completata tutta la documentazione entro la metà di giugno. e inviata la domanda di iscrizione, dovrebbe iniziare la costruzione del prossimo Ascoli. Prima di tutto sarà fatta la scelta di un direttore sportivo, poi le cessioni e gli acquisti. Ovviamente sarà una squadra giovane con qualche ragazzo che arriverà da squadre Primavera di club di categoria superiore, ma anche dalla Primavera bianconera come Maiga Silvestri, Tarantino e qualche altro che hanno già indossato la maglia della prima squadra. Lo scotto della retrocessione, anche a livello economico, è inevitabile, la risalita complicata ma lo è per qualsiasi club non solo per l'Ascoli.