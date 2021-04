Spal-Ascoli, si affrontano le due squadre più in forma del campionato nelle ultime gare

ASCOLI - Trasferta delicatissima per l'Ascoli questa sera con la Spal. Mister Sottil dovrà fare a meno di Kragl infortunato ma ha tutto l'organico a disposizione. Spal e Ascoli sono le due squadre più in forma nelle ultime gare. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Pesa sul campionato l'incognita Pescara che dovrà saltare tre gare di campionato.

SPAL - Berisha; Dickmann, Okoli, Ranieri, Sala; Segre, Viviani, Murgia; Strefezza, Valoti, Floccari. All. Rastelli

ASCOLI - Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, D'Orazio; Caligara, Buchel, Saric; Sabiri, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

