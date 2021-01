Sottil: «L'Ascoli è rinato, ho toccato le corde giuste. Siamo vigili sul mercato, arriveranno profili importanti per la nostra causa»

Tre punti in sette partite, l'avvincente rimonta con la Reggina e l'Ascoli che torna a far parlare (e finalmente bene) di se. Alla faccia dell'ultimo posto che c'era e che è rimasto ma la classifica adesso ha un sapore completamente diverso. Il tutto con la firma di mister Sottil che si è raccontato in collegamento a Sky: «Certo, sono contento, stiamo andando bene però dobbiamo proseguire sin troppo ovvia questa considerazione. Ma anche quando ero ai box da casa pensavo che questa squadra avesse dei valori, che valesse più della sua classifica. Cosa è cambiato? Sto cercando ancora di capire, forse magari sono riuscito a toccare le corde giuste ma la strada è ancora lunga e difficile non dimentichiamolo».

Ambiente sollevato, squadra che ha ritrovato fiducia e autostima, parola chiave questa come riconosce lo stesso tecnico dell'Ascoli: «Comnponente fondamentale, dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi, questo è un gruppo solido e forte come è forte la società e l'organizzazione veramente super che riesce a darci. Adesso siamo rientrati nel gruppo ma quello di serie B è un torneo lungo, difficile, equilibrato dover niente può e deve essere lasciato al caso».

E' gennaio ed è tempo di mercato con l'Ascoli pronto a cercare innesti importanti: «Con il diesse Polito c'è piena sintonia, stiamo valutando tante cose. di sicuro valuteremo solo giocatori con i requisiti giusti, certo, qualcosa faremo ma il mercato è appena iniziato, avremo tempo. Di certo però dobbiamo pensare a far bene, a dare continuità ai nostri risultati, la strada è ancora durissima».

