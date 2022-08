ASCOLI - Salta, con molta probabilità, lo scambio Dario Saric-Luca Valzania. Quando il passaggio dei due giocatori, uno sarebbe andato alla Cremonese e l’ altro all’Ascoli, sembrava cosa fatta ecco che la trattativa subisce un brusco stop e Saric torna sul mercato anche di Serie B. A questo punto l’Ascoli lo cederà al miglior offerente, al momento infatti non ci sono possibilità che il ragazzo resti all’Ascoli, perché è stato lui stesso a chiedere di andare via, trovando il consenso da parte del club bianconero che non ha nessuna intenzione di trattenere un giocatore contro voglia, una situazione che non gioverebbe a nessuno. Per quanto riguarda il giocatore della Cremonese non c’è stata l’intesa dal punto di vista dell’ ingaggio, le parti si sono allontanate.



Anche il Palermo



Quella di ieri è stata una giornata intensa e l’Ascoli ha ripreso i contatti con il Palermo per la cessione di Saric al club isolano, dopo che era stato deciso di non cedere il ragazzo ad un club di Serie B. A questo punto riprende quota per quanto riguarda sempre la mediana la possibilità dell’arrivo del francese Vhakka Eddy Stelh Gnahoré che milita nell’Amiens, squadra di Serie B d’oltralpe. Gnahoré, che ha 28 anni, è nato in Francia a Villeneuve-la-Garenne, ma è di origini ivoriane. Si tratta di un giocatore che vuole fortemente il tecnico Cristian Bucchi per averlo allenato in passato. E veniamo al capitolo attaccanti, ma anche qui non ci sono certezze, il ballottaggio è tra Simy attaccante in forza alla Salernitana e un giovane che milita in un campionato estero. Si tratterebbe di due giocatori completamente diversi sia come caratteristiche che come prospettiva, il primo ha dalla sua parte l’esperienza e il fatto che conosce il campionato italiano, il secondo che arriverebbe a titolo definitivo e potrebbe essere un investimento qualora risultasse valido per il campionato italiano, ma al momento può essere definito una scommessa. La differenza sta anche nell’ingaggio, Simy naviga a cifre molto elevate. Ma in questo caso la società, visto che si tratta di una punta, sembra disposta a fare un sacrificio economico. Un ballottaggio che dovrebbe risolversi nei prossimi giorni.



Le uscite

Per le uscite oltre a Saric andranno via Atanas Iliev e Andrea De Paoli, ormai fuori dalla orbita Ascoli. Sabato scorso anche De Paoli è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida con la Spal, chiaro segnale che sarà ceduto. Per due attaccanti che escono un altro che arriva dopo Cedric Gondo. La corsa a due per la poltrona di nuovo bomber bianconero sta per arrivare al traguardo. Al momento la bilancia sembra pendere dalla parte di Simy, anche l’attaccante rispetto ai giorni scorsi sembra più propenso ad indossare la casacca bianconera, ma ancora manca la certezza. Dal canto suo Simy doveva dare il suo ok definitivo oggi, ma l’attesa si sta prolungando. La cosa certa è che l’arrivo del giocatore nigeriano porterebbe maggior entusiasmo tra la tifoseria. Dovrà poi essere bravo il tecnico a fare si che lo spogliatoio mantenga il giusto equilibrio soprattutto per quanto riguarda l’attacco.