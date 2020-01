Ascoli, scambio Chajia-Sernicola con l'Entella. Il nuovo arrivato farà il difensore di fascia

ASCOLI - L'Ascoli ha una delle difese più perforate del campionato di serie b. Per questo motivo la società bianconera cerca di correre ai ripari e per definire lo scambio con l'Entella fra il bianconero Chajia e il calciatore ligure Sernicola. Quest'ultimo può giocare in difesa, sia sulla fascia destra che in quella sinistra e andrebbe a compensare la perdita di D'Elia trasferitosi al Frosinone. Il giocatore arriverà con la formula del prestito. L'Ascoli attende anche l'ok della Fiorentina per il passaggio in bianconero di un altro terzino di fascia, Firenze.





