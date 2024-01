Parma-Ascoli, la trasferta ducale si chiude in pareggio: un punto preziosissimo per i bianconeri

PARMA - Importante pareggio ottenuto dall'Ascoli sul campo del Parma, una big del campionato, che muove in avanti la classifica.

PARMA - ASCOLI 1-1

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly (45’ Di Chiara); Estevez, Hernani (45’ Bonny); Man, Bernabé, Mihaila (65’ Partipilo); Benedyczak (65’ Cyprien). A disp.: Turk, Corvi, Osorio, Charpentier, Begic, Colak, Sohm, Hainaut. All. Pecchia

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Botteghin, Bellusci, Quaranta; Falzerano (71’ Adjapong), Masini (71’ Valzania), Di Tacchio, Giovane, Falasco (71’ Celia); Mendes, Rodriguez (75’ Nestorovski). A disp. Barosi, Haveri, Gnahoré, D’Uffizi, Milanese, Manzari, Maiga, Rossi. All. Castori

ARBITRO: Fourneau di Roma

RETI: 60’ Botteghin (A), 69’ Delprato (P)

NOTE: ammoniti Masini (A), Mihaila (P), Di Chiara (P), Bellusci (A), Quaranta (A). Espulso, Bellusci. Spettatori 11.269 (di cui 7.452 abbonati) per un incasso di 88.420,45 € (rateo abbonamenti 54.033,45 €).

La diretta

PRIMO TEMPO

La partita è iniziata con la fuga in avanti del Parma, Mihaila sulla fascia, palla al centro area ma Bernabè e Man non riescono ad intervenire.

Al 24', Rapido contropiede del Parma su errore del difensore dell'Ascoli Quaranta; il ducale Man imbecca Benedyczak che all'interno dell'area piccola spara alto. Sempre 0-0

Al 26' risponde l'Ascoli con Giovane, tiro murato. Interviene Falzerano che da buona posizione ha tirato alto. -0

Primo ammonito l'ascolano Masini al 30'

Al 37' vantaggio del Parma con Benedyczak che mette in rete dopo una respinta del portiere dell'Ascoli Viviano. L'arbitro, dopo il consulto del Var, annulla per fuorigioco dello stesso attaccante emiliano. Si resta sullo 0-0

Al 43° azione interessante per l'Ascoli con Falzerano che dal dischetto del rigore tira alto in semirovesciata.

Il primo tempo si chiude 0-0.

SECONDO TEMPO

Ammonito Mihaila del Parma

49' Botteghin firma il vantaggio dell'Ascoli. Il difensore bianconero lesto a fare il tap-in dopo una respinta corta della difesa del Parma.

Dopo due minuti palla del raddoppio per lo spagnolo Rodriguez che da ottima posizione si fa ipnotizzare dal portiere argentino del Parma Chichizola, che respinge di piede.

Ammonito il parmense Di Chiara

al 69' pareggio del Parma.

Bernabè mette la palla in area arriva il capitano Del Prato che fa 1-1. Gol confermato dopo il check del Var.

Sul tiro del pari del Parma c'è stato un tocco dell'ascolano Di Tacchio. Ammonito Bellusci dell'Ascoli

86' Grande parata del portiere dell'Ascoli Viviano su tiro di Partipilo

Espulso Bellusci dell'Ascoli per doppia ammonizione durante i minuti di recupero

Il portiere ascolano Viviano al 93' si oppone ad una punizione di Partipilo del Parma e tiene il risultato sul punteggio di 1-1

Traversa del Parma al 95' con un colpo di testa di Man.

Partita finita. Parma-Ascoli 1-1.

I RISULTATI DI IERI

Come detto risultati favorevoli all'Ascoli nella lotta salvezza. La Ternana cade a Bari, così come lo Spezia che incassa 4 reti dal Como. Sconfitta anche per la Feralpisalò contro il Sudtirol.

Bari-Ternana 3-1 [41' Ricci (B), 43' Nasti (B), 83' Dorval (B), 86' Diakitè (T)]

Cittadella-Palermo 2-0 [27' Pandolfi (C), 80' Vita (C)]

Como-Spezia 4-0 [27'-64' Da Cunha (C), 38' Cutrone (C), 59' Gabrielloni (C)]

Modena-Brescia 1-2 [6' aut. Zaro (B), 30' Galazzi (B), 52' rig. Tremolada (M)]

Sudtirol-Feralpisalò 1-0 [76' Casiraghi (S)]