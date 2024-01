Ascoli, serve una prova di carattere a Parma sul campo della capolista

PARMa - I risultati degli altri guardarli sì, ma dopo. L'Ascoli ci vuol provare ma soprattutto ci deve provare oggi a Parma (il via alle 16,15) contro la capolista in un match non difficile ma di più però guardando quel che è successo ieri negli altri campi un po' di conforto può trovarlo. Con il mercato apertissimo e con novità che potrebbero e dovrebbero arrivare nel giro di poche ore serve una prova di carattere al "Tardini", una dimostrazione di personalità per far capire a tutti, ambiente, giocatori in arrivo e avversari che l'Ascoli crede alla salvezza.,

PARMA - ASCOLI (ore 16,15)

I RISULTATI DI IERI

Come detto risultati favorevoli all'Ascoli nella lotta salvezza. La Ternana cade a Bari, così come lo Spezia che incassa 4 reti dal Como. Sconfitta anche per la Feralpisalò contro il Sudtirol.

Bari-Ternana 3-1 [41' Ricci (B), 43' Nasti (B), 83' Dorval (B), 86' Diakitè (T)]

Cittadella-Palermo 2-0 [27' Pandolfi (C), 80' Vita (C)]

Como-Spezia 4-0 [27'-64' Da Cunha (C), 38' Cutrone (C), 59' Gabrielloni (C)]

Modena-Brescia 1-2 [6' aut. Zaro (B), 30' Galazzi (B), 52' rig. Tremolada (M)]

Sudtirol-Feralpisalò 1-0 [76' Casiraghi (S)]