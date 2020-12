Venerdì sera bollente al Del Duca con L'Ascoli che sfida il Pescara

ASCOLI - Vigilia di campionato per l'Ascoli, che alle 21 di venerdì sera affronta il Pescara al Del Duca in una sfida importante anche per la classifica di entrambe le squadre, che navigano nelle zone basse del campionato di Serie B. tra l'altro il quasi derby del Del Duca ha anche la particolarità di mettere di fronte due squadre che in settimana hanno cambiato l'allenatore, ora l'Ascoli è guidato da Delio Rossi e il Pescara da Breda. I bianconeri, che saranno privi di Kragl e Brosco, dovrebbero tornare a schierare la difesa a quattro. Nei precedenti finora, sono state disputate 33 partite ad Ascoli tra le due squadre, nello spazio di 92 anni, con 18 vittorie dei marchigiani, 9 degli abruzzesi, e 6 pareggi.

