Ascoli, missione salvezza: serve il pieno contro la Reggiana (il via alle 16.15)

ASCOLi - Un'altra partita chiave, un'altra tappa importante in un situazione - quella relativa alla salvezza - sempre più complessa. E' il giorno di Ascoli-Reggiana, un capitolo fondamentale tanto per i bianconeri di Castori che hanno bisogno di punti importanti in casa per continuare a inseguire la zona tranquilla della classifica quanto per gli emiliani che vogliono tenersi lontane dalle zone paludose della classifica.

Castori cambia in attacco e affianca al solito Pedro Mendes, D’Uffizi, pronto per una maglia da titolare. In casa Reggiana invece Antiste partirà dalla panchina, pronta la soluzione col doppio trequartisti, con Melegoni e Portanova che partiranno dal 1’.