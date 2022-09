ASCOLI - Bianconeri al Curi con oltre mille tifosi al seguito e molti altri sono rimasti a casa perché i biglietti messi a disposizione dal club umbro sono terminati in mezza giornata. L’Ascoli si presenta a Perugia con il nuovo portiere Noam Baumann, che parla benissimo l’italiano ed è pronto a scendere in campo. Prima di approdare all’Ascoli si è sempre tenuto in forma, ha svolto tre allenamenti con il gruppo e ieri mattina è arrivato il transfer per poter scendere in campo. Adesso Cristian Bucchi dovrà decidere se farlo giocare subito; l’alternativa è Enrico Guarna.

La scelta di prendere un altro portiere è stata dettata dal grave infortunio subito da Nicola Leali nella gara con il Cittadella. Il portiere bianconero resterà fuori per circa tre mesi, da qui la decisione di contrattualizzare il giocatore svizzero. Oltre a Baumann potrebbe esordire al Renato Curi anche il difensore Cloud Adjapong al posto del giovane Donati sulla corsia destra di difesa. Questo se Bucchi manderà in campo la squadra con il consueto modulo 4-3-3 Se invece cambierà impostazione tattica e posizionerà il centrocampo a quattro, allora uno tra Donati e Salvi riprenderà il posto in difesa e Adjapong potrebbe essere schierato come quarto di centrocampo. Una soluzione che il mister sta pensando di adottare, se non questo pomeriggio, nelle prossime gare di campionato soprattutto in quelle casalinghe quando potrebbe giocare con due punte.



Lo stesso modulo

Vedremo intanto quale sarà lo schieramento di oggi, se sarà quello di sempre la formazione, fatta eccezione per il portiere, probabilmente per Adjapong e per l’infortunato Caligara, per il resto rimarrà invariata a quella di sabato scorso. Come è noto Bucchi dovrà rinunciare a Caligara, squalificato dal giudice sportivo. Al suo posto giocherà Eramo. Davanti Lungoyi giocherà sulla destra, Gondo in mezzo e Bidaoui a sinistra.



Out anche Gnahorè

Tornando alla linea di centrocampo al posto di Caligara era pronto per esordire Eddy Gnahoré, purtroppo la sfortuna ci ha messo lo zampino e il giocatore si è infortunato al ginocchio riportando una distorsione che dovrà essere valutata nei prossimi giorni. Il tecnico Cristian Bucchi ed allenatore degli umbri come è noto si accomoderà in tribuna perché squalificato per un turno. Al suo posto ci sarà Mirco Savini anche lui ex del Perugia. E come dichiarato dallo stesso tecnico bianconero, prima di partire per l’Umbria, il suo Ascoli punterà a vincere contro un Perugia in difficoltà.

Non sarà facile perché anche Castori avrà delle carte da giocare. Si preannuncia quindi una partita molto combattuta, che dovrebbe essere giocata a viso aperto. Si tratta pur sempre di un quasi derby, un confronto molto sentito dalle due tifoserie. l’Ascoli punta a disputare un campionato da zona playoff il che significa vincere più gare possibili e soprattutto convincere. La tappa del Curi di Perugia deve essere superata brillantemente per poter poi proseguire il cammino verso le prossime gare di campionato. Sugli spalti, almeno quelli di parte bianconera, lo spettacolo come sempre è assicurato, si aspetta la risposta dal campo.