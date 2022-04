Ascoli, l'esame di Parma per confermare la zona playoff: il via alle ore 18

PARMA - Per confermare il buon momento, per rendere ancora più salda la certezza playoff, per un'altra verifica,. Importante la sfida del Tardini contro un Parma che ha deluso le aspettative ma che rappresenta sempre un banco di prova importante. Quanto alla formazione probabiler la scelta di Dionisi terminale offensivo con Tsadjout al suo fianco.

PARMA - ASCOLI

PARMA (3-4-1-2): 22 Turk; 15 Delprato, 5 Danilo, 25 Cobbaut; 90 Rispoli, 16 Bernabé, 11 Juric, 98 Man; 8 Brunetta; 27 Pandev, 9 Tutino. A disp: 37 Bonny, 23 Camara, 39Circati, 26 Coulibaly, 50 Oosterwolde, 49 Rossi , 77Correia , 19Sohm, 99 Nwankwo, 29 Traore, 30 Valenti. All Iachini.

ASCOLI (4-3-1-2) 1 Leali, 2 Salvi, 33 Botteghin , 55 Bellusci, 54 Falasco. 32 Caligara, 77 Buchel, 39 Saric: 37 Maistro; 74 Tsadjout, 9 Dionisi. A disp: 13 Guarna, 6 Baschirotto, 4 Tavcar, 3 D'Orazio, 15 Quaranta, 27 Eramo, 18 Collocolo, 7 Paganini, 8 Ricci, 26 Bidaoui, 11 Iliev, 40 De Paoli. All Sottil.

Arbitro Matteo Marcenaro di Genova.

Stadio Tardini di Parma ore 18

