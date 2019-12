Ascoli, una partita che sa di match verità: ad Empoli in palio punti pesantissimi

EMPOLI - Un altro esame per l'Ascoli, un'altra partita per capire il reale valore della formazione di Zanetti, un altro step importante. Posta in palio che pesa e anche parecchio questo pomeriggio (il via alle ore 15) al "Castellani" di Empoli contro una formazione assetata di punti.





Queste le probabili formazioni. Il via alle ore 15





EMPOLI 3-5-2- 1 Brignoli; 5Veseli, 22 Maietta, 4 Nikolaou; 16 Frattesi, Dezi, 28 Ricci, 25 Bandinelli, 29 Balkovec; 20 La Gumina, Mancuso. A disp: 33 Provedel 22 Perucchini, 13 Antonelli, 2 Donati, 21Pirrello, 6 Romagnoli, 11 Bajrami, 15 Fantacci, 21 Laribi, 19 Piscopo, 8 Stulac, 26 Merola. All Muzzi.



ASCOLI 4-3-1-2 33 Leali; 28 Andreoni, 23 Brosco, 15 Gravillon, 19 Padoin; 30 Brelk, 8 Petrucci, 7 Cavion; 11 Ninkovic; 17 Da Cruz, 9 Scamacca. A disp: 1 Lanni, 22 Novi, 2 Valentini, 4 Ferigra, 3 D'Elia, 27 Laverone, 6 Troiano, 25 Gerbo, 18 Chajia, 21 Beretta, 10 Rosseti, 32 Ardemagni. All Zanetti.



Arbitro: Illuzzi di Molfetta Ultimo aggiornamento: 12:04





