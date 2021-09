L'Ascoli ad Alessandria per ripartire dopo il passo falso al Del Duca, non ci sarà Saric

ASCOLI - Dopo il passo falso casalingo con il benevento, l'Ascoli affronta questo pomeriggio alle 18 la neopromossa Alessandria di Moreno Longo ancora a quota zero punti. Nei bianconeri non ci sarà Saric acciaccato e Salvi infortunato ma potrà contare sul nazionale bulgaro Iliev. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Alessandria - Russo, Parodi, Benedetti, Celesia, Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto, Chiarello, Corazza, Palombi.

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, Felicioli, Caligara, Buchel, Collocolo, Maistro, Dionisi, Iliev.

