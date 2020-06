Ascoli senza più alternative: servono punti contro il Crotone per salvarsi

ASCOLI - Stasera (alle 21) contro il Crotone al Del Duca a porte chiuse per reagire e tornare a far punti dopo le tre sconfitte consecutive subite alla ripresa del campionato e i quattro allenatori avuti finora in stagione. Torna in campo alle 21 l’Ascoli, quartultimo in classifica con 32 punti e attualmente confinato nei playout insieme alla Cremonese (33), mentre Cosenza (30) e Trapani (28) sono poco dietro, davanti al Livorno, ultimo a quota 21. Di fronte ci sarà il Crotone, secondo con 51 punti e in piena corsa per centrare la seconda promozione diretta in A, alle spalle del Benevento (73) che già stasera potrebbe festeggiare. «Dobbiamo far leva sulla rabbia dei giocatori per non aver portato a casa punti dopo una buona prestazione - ha detto Davide Dionigi, alla sua seconda panchina con l’Ascoli - La sconfitta di Venezia deve farci capire che dobbiamo andare ancora oltre. Non aver raccolto nulla deve spronarci ad aumentare ulteriormente la rabbia agonistica».



Mancheranno Gravillon e Cavion, il primo squalificato per tre giornate e il secondo per una. Dionigi punterà probabilmente su un 3-4-1-2 con Ninkovic alle spalle di Morosini e Scamacca in attacco. In difesa ci sarà Valentini al posto di Gravillon, mentre per il ruolo di Cavion a centrocampo la scelta sembra più difficile.



ASCOLI (3-4-1-2): 33 Leali; 23 Brosco, 3 Ranieri, 4 Valentini; 28 Andreoni, 30 Brlek, 6 Troiano, 17 Sernicola; 11 Ninkovic, 38 Morosini, 9 Scamacca. (A disposizione 1 Marchegiani, 22 Novi, 34 De Alcantara, 4 Ferigra, 8 Petrucci, 27 Eramo, 35 Pinto, 18 Trotta). All Dionigi



CROTONE (3-5-2): 1 Cordaz; 3 Cuomo, 34 Marrone, 5 Golemic; 16 Gerbo, 10 Benali, 30 Messias, 21 Zanellato, 17 Molina; 9 Armenteros, 25 Nwankwo. (A disposizione 12 Figliuzzi, 13 Bellodi, 2 Curado, 14 Crociata, 26 Evans, 22 Festa, 19 Gomelt, 20 Lopez, 7 Mustacchio). All. Stroppa



ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

