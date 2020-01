L'Ascoli sonda il centrocampista Sciaudone del Cosenza

ASCOLI - L'Ascoli calcio è alla disperata ricverca di almeno un centrocampkista. Le caratteristiche dei centrocampisti sono quelle di un regista basso. Uno dei nomi è quello di Michele Castagnetti (30 anni) in uscita dalla Cremonese, e di una mezz’ala con il fiuto del gol caratteristiche che si riscontrano in Daniele Sciaudone punto di forza del Cosenza di 31 anni. Il giocatore il cui nome è nell’agenda del ds Tesoro, sembra intenzionato ad andare via dopo il cambio di modulo effettuato da Piero Braglia, dove il giocatore si trova in difficoltà. Il ds calabrese Trinchera sta però cercando di blindarlo.





