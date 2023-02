ASCOLI Domenica l’incontro con la proprietà, ieri l’annuncio ufficiale. È Roberto Breda il nuovo allenatore dell’Ascoli. Le due parti che si sono incontrate a Roma hanno subito trovato l’intesa e ieri pomeriggio Roberto Breda era già al Picchio Village per dirigere il suo primo allenamento con la maglia bianconera. Una scelta quella del patron Massimo Pulcinelli arrivata dopo aver visionato anche altri allenatori. Breda, che ha firmato un contratto che lo lega all’Ascoli fino al 30 giugno, ha sbaragliato la concorrenza e adesso sarà lui a guidare la squadra verso la salvezza.

APPROFONDIMENTI SERIE B Colpo di scena Ascoli: Breda nuovo allenatore: primo allenamento a porte chiuse



La nota

Il comunicato del club è arrivato nel pomeriggio di ieri: «L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato al sig. Roberto Breda la conduzione tecnica al Signor Roberto Breda fino al 30 giugno 2023 Il neo allenatore dell’Ascoli debutterà sulla panchina bianconera sabato al Del Duca, in occasione della partita di campionato col Perugia. Il Club bianconero accoglie mister Breda con un caloroso benvenuto e augura al tecnico un buon lavoro, con l’auspicio che si possa superare tutti insieme e al più presto il momento di difficoltà che la squadra sta attraversando». Breda ha 53 anni è nato a Treviso ed ha una lunga esperienza in cadetteria sia da calciatore che da allenatore. Ieri prima ha conosciuto la squadra e poi ha diretto l’ allenamento.

L’obiettivo

Inizia per lui e per l’ Ascoli una nuova esperienza, Breda deve rimettere a posto una situazione complicata con una squadra che in pochi mesi, sotto la conduzione tecnica di Cristian Bucchi, ha perso la sua identità, il carattere e il gioco. Adesso spetta al nuovo allenatore lavorare sul campo e nella testa dei ragazzi, ricomporre il gruppo e far tornare l’armonia e soprattutto prendere per mano i ragazzi che necessitano di ritrovate la fiducia e la forza in loro stessi e cosa più importante tornare alla vittoria. Sabato si presenta una ghiotta occasione: arriva al Del Duca il Perugia. La partita è molto sentita da tutte e due le tifoserie, inoltre le squadre sono appaiate in classifica a quota 26 e tra l’altro Breda è anche un ex della squadra umbra. Il tecnico ha portato con sé il suo staff composto da vice allenatore e dal preparatore atletico e preparatore dei portieri.

Sul campo

Scopriamo il Roberto Breda sul campo: si tratta di un tecnico che punta molto sull’intensità del gioco, confida nella forza dei singoli che sono poi la forza della squadra. Il suo credo è il lavoro e giocare sempre per vincere anche con strategie diverse in base agli avversari. Il modulo? Solitamente quando è subentrato ha adattato le sue idee in base alle caratteristiche dei giocatori che ha trovato, il modulo 3-5-2 che l’ Ascoli ha attuato fino ad ora potrebbe essere riproposto anche perché è un moduolo che Breda ha sempre tenuto in grande considerazione.

La squadra

Ad Ascoli comunque ha trovato una squadra composta da giocatori tecnicamente validi che devono solo riprendere un percorso vincente. Breda nei mesi in cui non ha allenato è stato comunque molto attivo si è tenuto sempre aggiornato su tutti i campionati, conosce quindi molto bene anche l’ Ascoli. Arriva nel club bianconero con qualche anno di ritardo, visto che anche in passato era stato contattato dalla società che poi decise di percorrere un’altra strada e Breda si accasò al Pescara. Questa volta le strade si sono unite ed hanno appena iniziato insieme il cammino che deve portare alla salvezza. Un obiettivo a cui darà il proprio contributo anche la tifoseria che ieri ha acconto con entusiasmo la notizia dell’ingaggio del nuovo allenatore. Al quale spetterà tra l’altro il compito di portare nuovo entusiasmo in una piazza che sino a qualche settimana fa sognava i playoff e che ora invece è costretto a confrontarsi con i fantasmi dei playout.