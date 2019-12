L'Ascoli affronta il Pisa al Del Duca e cambia modulo: ecco come giocherà

ASCOLI - Questo pomeriggio alle 18 l'Ascoli affronta in casa il Pisa dopo la cocente sconfitta a Udine con il Pordenone. Allo stadio Del Duca finora l'Ascoli ha ottenuto sei vittorie e contro i toscani ha l'opportunità di agganciare di nuovo la zona playoff.

Mister Zanetti però dovrà fare a meno del fantasista Ninkovic squalificato per tre giornate.



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.



Ascoli - Leali, Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin, Piccinocchi, Petrucci, Cavion, Brlek, Scamacca, Da Cruz.

Pisa - Gori, Liotti, Aya, Benedetti, Lisi, Di Quinzio, De Vitis, Verna, Fabbro, Pianto, Moscardelli, Ultimo aggiornamento: 11:56





